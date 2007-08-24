2007年08月24日

清华大学房地产研究所所长刘洪玉： 房地产市场也要有一定的泡沫去润滑，价格泡沫可以从很多角度去考量，如拿当前的房价和人们的支付能力去考量，支付得起就没有泡沫，支付不起就有泡沫，问题是拿谁的支付能力去衡量