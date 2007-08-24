SOHO中国即将赴港路演 2007年09月10日 《财经》记者 赵剑飞 徐可 借势中国房地产新一轮上升狂潮，从2002年就谋求香港上市的SOHO中国卷土重来

万科增发首日大跌 2007年09月06日 《财经》记者 杨彬彬 房价、地价双双高企，地产类上市公司陷入“不断举债、不断拿地”的怪圈。“拿地是找死，不拿地则是等死”

建设部成立房地产保障和公积金监管司获批 2007年08月30日 《财经》记者 杨彬彬

建行深圳分行“停止房贷”风波 2007年08月29日 《财经》记者 杨彬彬 实习记者 罗文胜

日益膨胀的投资性需求威胁中国楼市 2007年08月28日 《财经》记者 杨彬彬 赵剑飞 房地产市场“只升不降”的示范效应被不断放大，投资性需求成为“出笼老虎”，给中国金融体系的健康造成巨大威胁。

城市住房工作会议闭幕 “90/70”再成关键词 2007年08月27日 《财经》记者 杨彬彬 十七大之前，国家不会出台大的房价调控举措，而是把重点放在住房保障体系的建立和完善上，并继续沿用以往的调控措施。

外资投资中国地产冲动难遏 2007年08月26日 《财经》实习记者 张卓

八大保障住房配套措施有望年底出台 2007年08月26日 《财经》记者 杨彬彬

廉租房建设提速 调控以平抑房价为核心 2007年08月24日 《财经》记者 杨彬彬 赵剑飞

苏宁环球44亿拿下上海单价地王 2007年08月24日 《财经》记者 陈中小路 按建筑面积折算，每平米单价达6.693万元，创下上海乃至内地的新记录