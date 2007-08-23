 
财经网首页 > 专题 > 反垄断法专题 > 编者的话
个股查询：
 
  • “经济宪法”奠基
    2007年09月03日
    《财经》记者 段宏庆 实习记者 胡倩
           经过13年漫长立法进程，作为国家“经济宪法”的反垄断法终获通过，但诸多要件如“关系国民经济命脉和国家安全的行业”、反垄断委员会的设立、反垄断执行机构的确定、国家安全审查制度的建立，仍有待细化和明确
     
  • 记录点击量
    2007年08月23日
     
  • 反垄断法渐行渐近
    2007年08月23日
    【编者的话】中国反垄断立法经历了整整20年的酝酿——早在1987年8月，原国务院法制局便成立了《反垄断法》起草小组。七年之后，该法于1994年被正式列入全国人大立法规划。 从八届人大到十届人大，13年漫漫立法路，中国反垄断立法几经波折。2006年6月，反垄断法草案终于提交全国人大常委会首次审议。2007年6月又经历了再次审议。 定于2007年8月24日至29日召开的十届全国人大常委会第29次会议，反垄断法草案将第三次接受审议，并有望获得通过，中国反垄断法呼之欲出。 反垄断法的推出，能真正达到政府“保护市场竞争，防止和制止垄断行为，维护市场秩序”的初衷吗？“垄断”如何界定？反垄断如何执行？促进竞争还是压制竞争？……我们拭目以待
     
 

热点商讯

查询

专题报道

更多>>

每日焦点

排行榜

  • 热文
  • 本周热文
  • 热图
  • 热评
  • 博客
﻿
  • 财讯集团
  • 合作伙伴
  • 财经资讯
  • 股票金融
  • 商务管理
  • 时尚娱乐
  • 友情视频
  • 友情链接
关于财经网|关于我们|联系我们|广告合作|财经奖学金|财经招聘|环境公益中心|网站地图|About caijing.com.cn
有意与本刊合作者，有关合作事宜请与财经网联系。未经财经网书面授权，请勿转载或建立镜像，否则即为侵权。
[京ICP证090027号]　增值电信业务经营许可证[B2-20040250]　广告经营许可证[京海工商广字第0407号]　京公网安备11010502025241号
Copyright 财经网 All Rights Reserved 版权所有 复制必究