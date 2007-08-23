经过13年漫长立法进程，作为国家“经济宪法”的反垄断法终获通过，但诸多要件如“关系国民经济命脉和国家安全的行业”、反垄断委员会的设立、反垄断执行机构的确定、国家安全审查制度的建立，仍有待细化和明确

2007年08月23日

【编者的话】中国反垄断立法经历了整整20年的酝酿——早在1987年8月，原国务院法制局便成立了《反垄断法》起草小组。七年之后，该法于1994年被正式列入全国人大立法规划。 从八届人大到十届人大，13年漫漫立法路，中国反垄断立法几经波折。2006年6月，反垄断法草案终于提交全国人大常委会首次审议。2007年6月又经历了再次审议。 定于2007年8月24日至29日召开的十届全国人大常委会第29次会议，反垄断法草案将第三次接受审议，并有望获得通过，中国反垄断法呼之欲出。 反垄断法的推出，能真正达到政府“保护市场竞争，防止和制止垄断行为，维护市场秩序”的初衷吗？“垄断”如何界定？反垄断如何执行？促进竞争还是压制竞争？……我们拭目以待