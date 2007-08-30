2007年08月30日

《财经》实习记者 胡倩

十届全国人大常委会第二十九次会议表决通过了反垄断法、突发事件应对法、就业促进法、修改后的动物防疫法以及全国人大常委会关于修改城市房地产管理法的决定。

反垄断法自2008年8月1日施行，行业协会如果参与串通涨价等垄断行为，将被处五十万元以下的罚款；情节严重的，社会团体登记管理机关可以依法撤销登记。