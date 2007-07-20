财经网首页 > 专题 > “两高意见”与反腐败 > 编者的话
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- 2007年07月23日【编者的话】今年入夏以来，反腐败再次成为全社会的焦点。而原国家食品药品监督管理局局长郑筱萸于7月被处以极刑，更是被舆论视为高层加大惩治贪官力度的一个信号。在中纪委、最高法院与最高检察院先后发布的“八条禁令”和“两高意见”中，首次出现了“特定关系人”的概念，并具体指出，特定关系人是指“与国家工作人员有近亲属、情妇（夫）以及其他共同利益关系的人”。这是中国反腐败的各种法律法规、政策文件中，首次纳入这一概念。中共十六大以来，最高检直接立案或指定省级检察院立案查处的省部级贪污贿赂犯罪案件30件；2003年以来，检察机关立案侦查的百万元以上贪污贿赂犯罪案件高达5929件；国家机关工作人员特别是高中级领导干部的案件，绝大多数都是受贿案件；一些权力集中、资金密集、利润丰厚、竞争激烈的行业和领域，往往是贪污贿赂犯罪的高发领域，许多案件一旦发案，会出现牵涉到多个干部和行贿人的“窝案”。
- 2007年07月20日
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