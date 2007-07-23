2007年07月22日

《财经》记者 段宏庆 王和岩

在“八条禁令”和“两高意见”中，首次出现“特定关系人”概念，指“与国家工作人员有近亲属、情妇（夫）以及其他共同利益关系的人”。《财经》记者了解，这是中国反腐败的各种法律法规、政策文件中，首次纳入这一概念。把情妇明确列进来，这对实践是有意义的。一方面，使得一些犯罪案件能够得到相应惩治；另一方面，对于预防犯罪，警示一些官员不要再在这个问题上犯错误，也有积极作用。