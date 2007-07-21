密织治贿法网 2007年07月23日 《财经》记者 段宏庆 王和岩 叶逗逗 实习记者 胡倩 在当前受贿犯罪方式日益复杂化、隐蔽化的形势下，“两高意见”在总结司法实践经验基础上作出法律解释性规定，通过细化认定受贿的方式和条件，更加有利于制裁职务犯罪

【财经观察】“情妇”进入司法解释的意味 2007年07月23日 胡舒立 贪官以权贪色霸色，再经色路而贪钱洗钱，已成为一种富有“中国特色”的腐败模式。“情妇”进入司法解释，多数人表示赞同，认为权－钱－色交易轴心既然事实存在，法网不应疏漏；少数人也表达了担忧，觉得“情妇”本身难以准确定义，实践中易出误差。我们支持前一种意见

反腐无国界 2007年07月22日 吴小亮 张宇星 《联合国反腐败公约》预计年内将获中国的全国人大通过，包括刑法在内的多部中国法律的修改随之启动。在9月4日拉开帷幕的第22届世界法律大会上，“反腐败的国际合作”再次成为众所关注的焦点话题。这次大会吸引了来自全球60多个国家和地区的法官、检察官、专家、律师等专业人士。