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  • 密织治贿法网
    2007年07月23日
    《财经》记者 段宏庆 王和岩 叶逗逗 实习记者 胡倩
    在当前受贿犯罪方式日益复杂化、隐蔽化的形势下，“两高意见”在总结司法实践经验基础上作出法律解释性规定，通过细化认定受贿的方式和条件，更加有利于制裁职务犯罪
     
  • “两高意见”之外的“模糊”受贿案例
    2007年07月23日
    《财经》实习记者胡倩整理
    “请”旅游——干部受请出国旅游案
    “请”嫖娼——当事人接受高档衣物、手机和嫖娼
    受贿用于公务、捐款等“正当活动”
    官员剪彩、题字、授课，婚丧寿庆、逢年过节、住院疗养等获得的收入
     
  • 【财经观察】“情妇”进入司法解释的意味
    2007年07月23日
    胡舒立
    贪官以权贪色霸色，再经色路而贪钱洗钱，已成为一种富有“中国特色”的腐败模式。“情妇”进入司法解释，多数人表示赞同，认为权－钱－色交易轴心既然事实存在，法网不应疏漏；少数人也表达了担忧，觉得“情妇”本身难以准确定义，实践中易出误差。我们支持前一种意见
     
  • 反腐无国界
    2007年07月22日
    吴小亮 张宇星
    《联合国反腐败公约》预计年内将获中国的全国人大通过，包括刑法在内的多部中国法律的修改随之启动。在9月4日拉开帷幕的第22届世界法律大会上，“反腐败的国际合作”再次成为众所关注的焦点话题。这次大会吸引了来自全球60多个国家和地区的法官、检察官、专家、律师等专业人士。
     
  • 反腐全球化
    2005年07月22日
    胡舒立
    中国政府直面国内的腐败现象，并不以“家丑”而遮掩；最高领导人对于防腐反腐坚持“旗帜鲜明、毫不动摇”，特别强调重要性和迫切性；国际携手反腐大势已成，实质性合作日益频密
     
 

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