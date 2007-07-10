2007年07月10日

【编者的话】： 在席卷了全球市场、创造了一个又一个巨额并购记录后，PE正在从各个层面渗透进入中国市场，成为越来越不容忽视的力量。 中国PE业正处于制度将变未变的破茧时分。 富于“中国特色”的百亿级政府驱动型PE陷入发展悖论；最为市场化的企业形态遭遇行政逻辑；红筹道路变窄，A股大门渐开，PE的A股之路如何走？中国的市场环境有哪些适合PE发展的特点？完成投资后如何完美地全身而退？何时才能告别“两头在外”的日子？本专题多视角探寻PE发展之道，对话业界先锋人士。经验、困惑、思考、期盼，全面呈现。