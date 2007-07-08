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  • 中国PE的破茧时分
    2007年07月10日
    对于时下的中国，PE面临的处境更为复杂。一方面，国有企业和民营企业在公司治理和资本结构均有短板，兼之资本市场效率的低下，为PE提供了长期发展的舞台；另一方面，PE作为一种金融组织形式，本身需要良好的法律系统和资本文化的支撑，才能在投资者和管理人之间建立富有效率的平衡机制。因此，对于蓄势待发的国产PE来说，机会与风险相伴而生。行政之手在未来国产PE成长中如何逐渐淡出？市场力量如何更好的发挥作用？
     
 

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