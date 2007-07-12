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  • PE中国观察
    2007年07月12日
    《财经》特约作者 王兰
    PE为中国的产业管理带来示范效应，改善了市场融资结构，提高上市公司的治理水平，但也面临“身份不明”、红筹退出路被切断，“内部人”等难题
     
  • 官办PE难产
    2007年07月10日
    《财经》记者 于宁 周琼
    地方政府希望争取融资平台，国有投资者担心风险，基金管理人由于缺乏市场化信用，也期望通过政府审批的方式获得管理资金，这一切正在把PE的发展方向推向行政逻辑。产业基金面临的不仅是两难选择，而是多难选择。
     
  • 通向A股之路
    2007年07月10日
    《财经》记者 于宁 何华峰
    红筹道路变窄，A股大门渐开， “退出市场变了，PE的经营模式也就变了，谁能成功转型就会取得优势” 随着境外上市之路日渐艰难，以及国内股市的强势上行，越来越多的PE把投资退出的目标放在了A股上。这与监管层的想法不谋而合。业内公认，PE投资的企业质量要高于A股上市公司平均水平，因此在供不应求的发行市场上，监管层亦有意吸引PE选择境内退出。“退出市场变了，PE的经营模式也就变了，谁能成功转型就会取得优势”。
     
  • 对话柳传志：投资如相玉
    2007年07月10日
    《财经》实习记者 宋燕华
    “与国际市场相比，中国的市场环境有一些特点非常适合PE发展。首先，中国的传统行业都有很大的增长空间，因此PE投资的回报甚至比风险投资还高；其次，由于民营企业资源缺乏，PE的进入相当于是“滴灌”，一旦进入往往会使企业发生质的变化；第三，对于国有企业的产权改革和激励机制，PE提供了很好的工具。”
     
  • 对话吴尚志：告别“两头在外”
    2007年07月10日
    《财经》记者 于宁 何华峰
    “从PE与资本市场的关系角度来讲，不但是一个PE投资在市场上退出机制的问题，PE今后将成为资本市场积极的参与者。我相信今后比较大的变化，首先就是跟中国资本市场的进一步接轨，其次是人民币基金的创立并形成规模。现在这个行业从资金到退出都是“两头在外”，但它不可能永远是在外头。”
     
  • 中国为什么需要PE？
    2007年07月10日
    麦克埃文斯
    私人股权投资基金（Private Equity Fund，即PE）在国际和国内资本市场扮演着越来越重要的角色。强大的杠杆融资能力、积极介入管理的投资方式，都赋予了PE以“巨无霸”的力量。在中国，私人股权投资基金还可以起到推动企业重组的市场化功能，与银行和资本市场等传统资源配置渠道相得益彰。不过，PE们在并购市场上的超强能力既推动了市场整合，亦带来了不确定因素。PE的高盈利性在全世界也激起了保守主义的风潮。
     
 

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