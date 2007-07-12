PE中国观察 2007年07月12日 《财经》特约作者 王兰 PE为中国的产业管理带来示范效应，改善了市场融资结构，提高上市公司的治理水平，但也面临“身份不明”、红筹退出路被切断，“内部人”等难题

官办PE难产 2007年07月10日 《财经》记者 于宁 周琼 地方政府希望争取融资平台，国有投资者担心风险，基金管理人由于缺乏市场化信用，也期望通过政府审批的方式获得管理资金，这一切正在把PE的发展方向推向行政逻辑。产业基金面临的不仅是两难选择，而是多难选择。

通向A股之路 2007年07月10日 《财经》记者 于宁 何华峰 红筹道路变窄，A股大门渐开， “退出市场变了，PE的经营模式也就变了，谁能成功转型就会取得优势” 随着境外上市之路日渐艰难，以及国内股市的强势上行，越来越多的PE把投资退出的目标放在了A股上。这与监管层的想法不谋而合。业内公认，PE投资的企业质量要高于A股上市公司平均水平，因此在供不应求的发行市场上，监管层亦有意吸引PE选择境内退出。“退出市场变了，PE的经营模式也就变了，谁能成功转型就会取得优势”。

对话柳传志：投资如相玉 2007年07月10日 《财经》实习记者 宋燕华 “与国际市场相比，中国的市场环境有一些特点非常适合PE发展。首先，中国的传统行业都有很大的增长空间，因此PE投资的回报甚至比风险投资还高；其次，由于民营企业资源缺乏，PE的进入相当于是“滴灌”，一旦进入往往会使企业发生质的变化；第三，对于国有企业的产权改革和激励机制，PE提供了很好的工具。”

对话吴尚志：告别“两头在外” 2007年07月10日 《财经》记者 于宁 何华峰 “从PE与资本市场的关系角度来讲，不但是一个PE投资在市场上退出机制的问题，PE今后将成为资本市场积极的参与者。我相信今后比较大的变化，首先就是跟中国资本市场的进一步接轨，其次是人民币基金的创立并形成规模。现在这个行业从资金到退出都是“两头在外”，但它不可能永远是在外头。”