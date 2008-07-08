刘根山贷款案公开审理前突转“和解” 2008年09月04日 《财经》记者 杨海鹏 原定开庭时间过去15分钟后，法官到庭宣布双方愿意庭外和解

刘金宝其人 2008年09月04日 《财经》记者 张继伟 从1982年到1993年，刘金宝迅速从一个外事翻译升至中银上海分行行长之职，但上海中银最终成为了刘个人生涯的滑铁卢

“公路大王”刘根山已被正式批捕 2008年09月04日 《财经》记者 赵何娟 案涉甬金高速绍兴段项目公司低价转让，与1.5亿元注册资本金抽逃；将在浙江被提起公诉

刘根山案涉“抽逃注册资本金” 2008年09月04日 《财经》记者 陈中小路 涉嫌抽逃绍兴市甬金高速公路建设发展有限公司注册资本金，于6月5日被浙江省公安厅刑拘

上海“公路大王”刘根山被刑拘 2008年09月04日 《财经》记者 杨海鹏 早在数周之前，刘根山已被要求协助调查，此次被拘源于“骗贷”，或有不少新的犯罪事实被揭示

钱永伟被判 刘金宝遭诉 2008年09月04日 《财经》记者 曹海丽

刘金宝所涉何罪 2008年09月04日 胡舒立

刘金宝震荡 2008年09月04日