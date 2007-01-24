上海监狱局刑务部原部长王争鸣被控受贿近4万元；庭审中律师为王争鸣进行了“减轻量刑”的辩护

2008年09月04日

《财经》记者 杨海鹏

了解内情的人士对《财经》记者称，从公诉人宣读的起诉书内容看，控方仅就俞为周正毅减刑伪造资料，要求法院追究罪责