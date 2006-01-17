 
财经网首页 > 专题 > 周正毅案全解 > 毛玉萍和配角们
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  • 毛玉萍被判入狱三年半
    2008年09月04日
    《财经》记者 陈慧颖
    被定串谋造市、串谋诈骗中银香港及串谋妨碍司法公正三项罪名
     
  • 毛玉萍案香港开庭
    2008年09月04日
    《财经》记者 黄山 卢彦铮
     
  • 毛玉萍被控新罪
    2008年09月04日
    《财经》记者 卢彦铮
    毛玉萍因涉嫌诈骗信用证贷款8900万港元，被香港廉政公署起诉23项串谋欺诈罪，2004年12月23日在香港东区裁判法院提堂
     
  • 毛玉萍接受聆讯
    2008年09月04日
    《财经》记者 卢彦铮
    这是毛在去年12月1日被香港廉政公署以涉嫌“操纵公司股价”罪起诉后的第四次出庭
     
  • 周正毅串谋诈骗案涉案六高层定罪
    2008年09月04日
    《财经》实习记者 王端
    六被告被裁定犯有串谋诈骗罪及公司董事做出虚假陈述罪；量刑明日将知晓
     
  • 毛玉萍接受聆讯
    2008年09月04日
     
 

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