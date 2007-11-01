六被告被裁定犯有串谋诈骗罪及公司董事做出虚假陈述罪；量刑明日将知晓

周正毅已将其挪用的2.065亿余元资金退还给法院

周正毅获刑16年已成定局，但围绕周正毅案的种种悬念仍未消除

12月10日下午由律师向上海二中院提交上诉材料，并声称自己曾因检举揭发遭到打击报复

2008年09月04日

《财经》记者 罗昌平 陈中小路

周正毅案四年内两度审理，不仅当年未能厘清的事情仍无下文，甚至直接导致其二度涉案的服刑期间获特殊庇护问题，也未能有清晰解答