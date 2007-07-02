2007年07月03日

【编者的话】6月以来，山西黑砖窑“奴工事件”是中国最受关注的热点新闻，事件所暴露出的种种罪行令人发指。而值得反思的是，这样一些“赤裸裸”的罪行，其实长期在行业中存在，却无人关心。尽管历史上官方也曾有过多次治理，但“奴工问题”仍屡禁不止。更令人担忧的是，“奴工问题”实际上并不仅限于制砖业。某种意义上，我们今天发现了黑砖窑的“奴工”，明天可能就会在黑煤窑、黑工厂里发现他们的身影。 “奴工事件”反映了中国经济高增长下的社会基层状况，真实的揭露了经济繁荣背后的社会退化。这个问题如果不能彻底解决，中国发展的成果就可能毁于一旦。 有鉴于此，《财经》杂志在山西黑砖窑“奴工事件”曝光后，派出记者分赴山西、河南，对“奴工”形成的整个产业链做详尽调查。