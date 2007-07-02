 
财经网首页 > 专题 > 黑砖窖专题 > 编者按
个股查询：
 
  • 黑砖窑事件
    2007年07月03日
    【编者的话】6月以来，山西黑砖窑“奴工事件”是中国最受关注的热点新闻，事件所暴露出的种种罪行令人发指。而值得反思的是，这样一些“赤裸裸”的罪行，其实长期在行业中存在，却无人关心。尽管历史上官方也曾有过多次治理，但“奴工问题”仍屡禁不止。更令人担忧的是，“奴工问题”实际上并不仅限于制砖业。某种意义上，我们今天发现了黑砖窑的“奴工”，明天可能就会在黑煤窑、黑工厂里发现他们的身影。 “奴工事件”反映了中国经济高增长下的社会基层状况，真实的揭露了经济繁荣背后的社会退化。这个问题如果不能彻底解决，中国发展的成果就可能毁于一旦。 有鉴于此，《财经》杂志在山西黑砖窑“奴工事件”曝光后，派出记者分赴山西、河南，对“奴工”形成的整个产业链做详尽调查。
     
  • 黑砖窖专题评论
    2007年07月02日
     
 

热点商讯

查询

专题报道

更多>>

每日焦点

排行榜

  • 热文
  • 本周热文
  • 热图
  • 热评
  • 博客
﻿
  • 财讯集团
  • 合作伙伴
  • 财经资讯
  • 股票金融
  • 商务管理
  • 时尚娱乐
  • 友情视频
  • 友情链接
关于财经网|关于我们|联系我们|广告合作|财经奖学金|财经招聘|环境公益中心|网站地图|About caijing.com.cn
有意与本刊合作者，有关合作事宜请与财经网联系。未经财经网书面授权，请勿转载或建立镜像，否则即为侵权。
[京ICP证090027号]　增值电信业务经营许可证[B2-20040250]　广告经营许可证[京海工商广字第0407号]　京公网安备11010502025241号
Copyright 财经网 All Rights Reserved 版权所有 复制必究