2007年07月03日

《财经》记者 段宏庆 罗昌平 王和岩

根据国务院常务会议的定性：山西黑砖窑不仅存在严重的非法用工问题，而且存在“黑恶势力拐骗、限制人身自由、强制劳动、雇佣童工、故意伤害甚至致人死命等严重违法犯罪行为”。贯穿山西“黑砖窑事件”的是窑主、包工头从狭窄的利润空间中榨取奴工的血汗、政府基层治理的失效以及道德底线的沦落。大量信息表明，尚有很多人未被解救；而要真正彻底禁绝类似事件，根治山西“奴工现象”，更非仅靠运动式的“专项打击行动”能够完成。