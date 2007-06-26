zsdadasds 2008年06月20日 asdasd

【系列报道】探访包工头故里 2007年07月03日 《财经》记者 王和岩 衡庭汉前，包括陕西“无脚”少年张徐波事件在内，至少有七起类似案件的黑砖厂包工头来自同一地——淅川县盛湾镇。淅川县地处豫西南山区，属豫、鄂、陕三省交界处，属于国家级贫困县，劳务输出绝大多数通过老乡带老乡的方式，其血腥的经营方式必然会对他人产生示范效应

【系列报道】奴工阿全 2007年07月03日 《财经》记者 段宏庆 今年春节后阿全与一同乡外出打工，5月初在西安火车站被“职业介绍所”诱骗到山西临猗县黑砖窑干活，从此沦为奴工。早上四点钟起床干活，上午八点钟才让吃早饭——玉米渣熬的粥和颜色发黑的馍。然后接着干活，一直到中午12点吃午饭——带石子的小米稀饭和干硬的馒头，几乎没有菜。晚上八点钟才能吃晚饭，晚饭和午饭几乎没有差别。在砖场里，阿全他们被随意打骂，打人的除了包工头，还有他们手下的打手，几乎都是上来就拿砖坯拍。

【系列报道】漫漫寻子路 2007年07月03日 《财经》记者 王和岩 通过“寻人启事”，三位家长以及更多有着共同遭遇的人走到了一起，踏上漫漫寻子路。每次到山西找孩子都要花十几天，一天跑20多家砖场，遇到过的正规砖场不超过10％家长们说，政府严厉打击黑砖窑是他们梦寐以求的，可整顿进行这么多天了，他们感到找到孩子的希望似乎越来越渺茫