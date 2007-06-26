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  • zsdadasds
    2008年06月20日
    asdasd
     
  • 【系列报道】探访包工头故里
    2007年07月03日
    《财经》记者 王和岩
    衡庭汉前，包括陕西“无脚”少年张徐波事件在内，至少有七起类似案件的黑砖厂包工头来自同一地——淅川县盛湾镇。淅川县地处豫西南山区，属豫、鄂、陕三省交界处，属于国家级贫困县，劳务输出绝大多数通过老乡带老乡的方式，其血腥的经营方式必然会对他人产生示范效应
     
  • 【系列报道】奴工阿全
    2007年07月03日
    《财经》记者 段宏庆
    今年春节后阿全与一同乡外出打工，5月初在西安火车站被“职业介绍所”诱骗到山西临猗县黑砖窑干活，从此沦为奴工。早上四点钟起床干活，上午八点钟才让吃早饭——玉米渣熬的粥和颜色发黑的馍。然后接着干活，一直到中午12点吃午饭——带石子的小米稀饭和干硬的馒头，几乎没有菜。晚上八点钟才能吃晚饭，晚饭和午饭几乎没有差别。在砖场里，阿全他们被随意打骂，打人的除了包工头，还有他们手下的打手，几乎都是上来就拿砖坯拍。
     
  • 【系列报道】漫漫寻子路
    2007年07月03日
    《财经》记者 王和岩
    通过“寻人启事”，三位家长以及更多有着共同遭遇的人走到了一起，踏上漫漫寻子路。每次到山西找孩子都要花十几天，一天跑20多家砖场，遇到过的正规砖场不超过10％家长们说，政府严厉打击黑砖窑是他们梦寐以求的，可整顿进行这么多天了，他们感到找到孩子的希望似乎越来越渺茫
     
  • 【系列报道】黑砖窑事件中的舆论力量
    2007年07月03日
    《财经》记者 段宏庆 王和岩
    5月19日河南电视台首报黑砖窑事件，6月7日《山西晚报》进一步把黑砖窑事件活生生地展示在公众面前。6月15日，山西省全面开展解救被拐骗民工、打击黑砖窑主专项行动。在整个黑砖窑事件中，媒体和网络的互动对于问题的暴露和最终解决起到了积极的作用。山西省省长于幼军在“全省进一步整治非法用工、打击‘黑砖窑’专项行动及督查工作电视电话会议上”，进行了深刻反思。他表示，一个重要教训在于“没有敏锐把握网络、媒体的舆论动向，及时做出正确的回应。”
     
 

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