2007年07月04日

张贴在陕西省永济县火车站附近的一则河南籍的寻人启事。随着山西黑砖窑疟工案的曝光，外地一些失踪的人的家长也怀疑被拐骗到山西的某处黑砖窑，失踪者家人以各种方式在山西境内寻找自己的亲人。