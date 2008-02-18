承包制发生种种问题，从根本上说是由于改革只在经营方式上做文章，而没有触及所有制

2008年02月18日

吴象

一个包产到户，不出五年就基本上解决了温饱问题，为中国人的生存和发展创造了最低限度的物质前提，称之“伟大”，有何不可？