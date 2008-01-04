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  • 杨继绳：不堪回首的年代
    2008年01月21日
    □杨继绳/文
    那个年代留下的不仅是贫穷，还有产生贫穷的经济体制——计划经济体制。这种高度集中的经济体制和高度集中的政治体制是相互依存的
     
  • 于光远：为邓小平起草讲话稿
    2008年01月18日
    □于光远/文
    十一届三中全会是以改革的开端载入史册的。近些年来，关于改革的争论一直没有停止。解决问题也好，评判是非也好，最终不是还得以30年前引起巨大争论的真理标准——实践来检验吗
     
 

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