王洛林：纪念改革开放不要流于形式 2008年10月30日 □张翃/文 最好的纪念应该是针对改革发展所面临的迫切问题

农村改革的创新与突破 2008年04月11日 □ 郭书田/文 农村改革的创新与突破方式可以概括为五句话：解放思想——群众创造——专家总结——领导认可——政府规范