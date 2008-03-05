中国变法 2008年03月05日 《财经》记者 靳丽萍 张文豪 入世催生中国全新的市场和法律框架。这场“变法运动”将由表及里地重塑中国的市场结构和社会机制。

又见粮改 2008年03月05日 《财经》记者 靳丽萍 2001年3月，粮食流通流域“双轨制”在浙江终告结束。从此，再不需要警察来“维护秩序”了

棉改突破 2008年03月05日 《财经》记者 史易 赵小剑 靳丽萍 在经历了十几年改革中的两次短命尝试和长期沉寂之后，2001年9月，中国近50年的棉花垄断经营制走向终结。

苏南模式 2008年03月05日 《财经》记者 史易 赵小剑 常征 至2000年底，苏南地区的85000多家乡镇集体企业，93.2％已经摘下“集体经济”的帽子，成为私人企业或产权明晰的股份制企业。

中国军队驶出商海 2008年03月05日 《财经》记者 曹海丽 1998年年末，全国军队、武警部队告别颇受非议的商业活动，专吃“皇粮”。

村民自治难局 2002年11月20日 这长达22年的村民自治对于中国民主的进程提供了弥足珍贵的本土经验，为民主在中国的进一步扩大提供了深刻的启示

新土地革命 2002年10月05日 《农村土地承包法》获全国人大常委会通过，这意味着农民对于土地长期而稳定的承包经营权从此将拥有法律的保障

农赋之变 2002年08月05日 这是一次农村经济利益的大调整，被称为1949年以来继土地革命、改革开放初期推行家庭承包经营制之后的“中国农村的第三次革命”