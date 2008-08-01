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  • 叶剑英中央工作会议讲话起草记
    2008年12月19日
    叶向真
    叶剑英多次说，稿子一定要认真总结“文化大革命”中的教训，特别是社会主义民主与法制建设问题。还要强调克服封建主义思想残余问题
     
  • 邓小平为资本家“摘帽”
    2008年12月06日
    阎阳生
    与工商业五老的这篇谈话，后来以“搞建设要利用外资和发挥原工商业者的作用”为题，收录在《邓小平文选》第二卷中
     
  • 智慧老人杜润生引领民主二三事
    2008年11月28日
    张木生/文
    杜老总说他只是一个“符号”。参来悟去，这个“符号”乃真共产党之谓也，真假不可不察之谓也
     
  • 制定“治国安邦的总章程”
    2008年11月21日
    顾昂然/文
    “宪法只写定了的共同原则，才可以团结，有了团结，就有了安定，十亿人要遵守，党员也要遵守”
     
  • 刑诉法风雨修改路
    2008年11月11日
    陈光中
    这次修改是以程序、人权保障为中心的一次改革
     
  • 从分税制到公共财政
    2008年10月27日
    项怀诚
    没有一项改革是完全没有阻力的。因为支出的改革涉及方方面面的问题
     
  • 为中央农研室“打工”
    2008年10月16日
    吴镕
    这里记述的几件事，反映了党和政府在农村改革初期采取的审慎而得当的措施，颇堪品味
     
  • “皇甫平”文章引发一场思想交锋
    2008年09月28日
    周瑞金/文
    奉人民之命，辅佐、宣传邓小平改革开放思想，这就是“皇甫平”笔名的深层涵意
     
  • 五个“一号文件”出台始末
    2008年09月15日
    □杜润生/文
    中国的农村改革，一切“便宜”的方法已经用尽。如果不触动深层结构，就很难再前进一步
     
  • 粉碎“四人帮”与历史转折
    2008年09月01日
    韩钢
    “文革”终结的最大意义，就是昭示极“左”意识形态和集权政治制度的彻底失败
     
  • 耀邦同志在“真理标准”大讨论的前前后后（下篇）
    2008年08月15日
    胡德平/文
    没有理论务虚会之后出现的种种问题和反复，哪有此番“真理标准”讨论再补课？
     
  • 价格改革：经济改革中的一步险棋
    2008年08月05日
    杨继绳/文
    价格放开并不等于价格改革已经过了关。“正入万山圈子里，一山放过一山拦。”
     
  • 首钢承包试验
    2008年08月01日
    □林凌/文
    承包制发生种种问题，从根本上说是由于改革只在经营方式上做文章，而没有触及所有制
     
  • 卡在“玻璃门”外的“非公36条”
    2008年07月18日
    □保育钧/文
    直到目前，“36条”落实很难，可以说基本没落实，原因是碰到了既得利益集团的强大阻力
     
  • 舆论监督的风雨苍黄
    2008年07月07日
    范以锦
    “主流媒体”要发挥在舆论监督中的应有作用，不能甘当新兴媒体的配角，更不能缺位
     
  • 乡镇企业异军突起的秘密
    2008年06月20日
    □王小鲁/文
    无论是“苏南模式”还是“温州模式”的企业制度，都无法解决所有的问题,都需要一套更完善的制度，需要受到制度约束和公众监督的、廉洁而有效率的政府为之服务
     
  • 耀邦同志在“真理标准”大讨论的前前后后（中篇）
    2008年06月06日
    胡德平/文
    “死者返生，生者无愧”。唯有那些在党内民主生活中成长起来，又以伟大事业为己任、以人民利益为终身目标的国事决策人，才能有这样的勇气、智慧和信义
     
  • 追忆1978年全国科学大会
    2008年05月27日
    吴明瑜
    通过落实知识分子政策，推动科技教育界的改革，一下子就带动了全国各个方面，促进了全中国的改革开放
     
  • 中国三十年财税改革的回顾与展望
    2008年05月09日
    楼继伟/文
    经过40年的改革开放，我们才能完成资源配置的转型和政府职能的转型，公共服务型政府才能基本形成，也才能建立起适合成熟市场经济的财政税收体制
     
  • 耀邦同志在“真理标准”大讨论的前前后后（上篇）
    2008年04月28日
    □胡德平/文
    实践检验是无情的，也是公正的，是要还原历史真相的，是要把头足倒立的事物再颠倒过来，因而，“真理标准”讨论是一场需要巨大思想勇气的思想解放运动
     
 

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