叶剑英中央工作会议讲话起草记 2008年12月19日 叶向真 叶剑英多次说，稿子一定要认真总结“文化大革命”中的教训，特别是社会主义民主与法制建设问题。还要强调克服封建主义思想残余问题

邓小平为资本家“摘帽” 2008年12月06日 阎阳生 与工商业五老的这篇谈话，后来以“搞建设要利用外资和发挥原工商业者的作用”为题，收录在《邓小平文选》第二卷中

智慧老人杜润生引领民主二三事 2008年11月28日 张木生/文 杜老总说他只是一个“符号”。参来悟去，这个“符号”乃真共产党之谓也，真假不可不察之谓也

刑诉法风雨修改路 2008年11月11日 陈光中 这次修改是以程序、人权保障为中心的一次改革

从分税制到公共财政 2008年10月27日 项怀诚 没有一项改革是完全没有阻力的。因为支出的改革涉及方方面面的问题

为中央农研室“打工” 2008年10月16日 吴镕 这里记述的几件事，反映了党和政府在农村改革初期采取的审慎而得当的措施，颇堪品味

粉碎“四人帮”与历史转折 2008年09月01日 韩钢 “文革”终结的最大意义，就是昭示极“左”意识形态和集权政治制度的彻底失败

首钢承包试验 2008年08月01日 □林凌/文 承包制发生种种问题，从根本上说是由于改革只在经营方式上做文章，而没有触及所有制

舆论监督的风雨苍黄 2008年07月07日 范以锦 “主流媒体”要发挥在舆论监督中的应有作用，不能甘当新兴媒体的配角，更不能缺位

乡镇企业异军突起的秘密 2008年06月20日 □王小鲁/文 无论是“苏南模式”还是“温州模式”的企业制度，都无法解决所有的问题,都需要一套更完善的制度，需要受到制度约束和公众监督的、廉洁而有效率的政府为之服务

追忆1978年全国科学大会 2008年05月27日 吴明瑜 通过落实知识分子政策，推动科技教育界的改革，一下子就带动了全国各个方面，促进了全中国的改革开放