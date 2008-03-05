生产队长·“卢员外”·会长·董事长 2008年03月17日 卢国欣口述 卢怀谦整理 追今抚昔，一句话：“改革开放，越走路越宽！”

告别代人写信的日子 2008年03月10日 陈开心/文 路通了，电灯亮了，茶叶核桃拉出去了，文明和信息传进来了

一只呢绒袜 2008年03月10日 戴自弦/文 我是村里第一个没有鞋子穿却买了一双新袜的人

我的20年旅游生活 2008年03月05日 李悦/文 回想自己20多年的旅游生活的变化，确实是改革开放以来社会发展的缩影