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  • 生产队长·“卢员外”·会长·董事长
    2008年03月17日
    卢国欣口述 卢怀谦整理
    追今抚昔，一句话：“改革开放，越走路越宽！”
     
  • 耕地·扬场
    2008年03月10日
    王守兵/文
    我看到白发苍苍的父亲眼里闪过一丝失落，但更多的是欣喜
     
  • 告别代人写信的日子
    2008年03月10日
    陈开心/文
    路通了，电灯亮了，茶叶核桃拉出去了，文明和信息传进来了
     
  • 一只呢绒袜
    2008年03月10日
    戴自弦/文
    我是村里第一个没有鞋子穿却买了一双新袜的人
     
  • 我的20年旅游生活
    2008年03月05日
    李悦/文
    回想自己20多年的旅游生活的变化，确实是改革开放以来社会发展的缩影
     
  • 小平恩泽未敢忘
    2008年03月05日
    丁运时/文
    一个右派后代的户口问题因给小平写信得到解决
     
 

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