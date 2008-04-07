第十一届中央委员会第三次全体会议公报 2008年04月07日 中国共产党第十一届中央委员会第三次全体会议，于一九七八年十二月十八日至二十二日在北京举行

中国共产党第十二次全国代表大会开幕词 2008年04月07日

中国共产党第十二次全国代表大会报告 2008年04月07日 胡耀邦在中国共产党第十二次全国代表大会上的报告

第十二届中央委员会第三次全体会议公报 2008年04月07日 中国共产党第十二届中央委员会第三次全体会议，一九八四年十月二十日在北京召开

中共中央关于经济体制改革的决定 2008年04月07日 中国共产党第十二届中央委员会第三次全体会议1984年10月20日通过

中国共产党第十三次全国代表大会报告（上） 2008年04月07日 赵紫阳在中国共产党第十三次全国代表大会上的报告

中国共产党第十三次全国代表大会报告（下） 2008年04月07日 赵紫阳在中国共产党第十三次全国代表大会上的报告

第十三届中央委员会第三次全体会议公报 2008年04月07日 中国共产党第十三届中央委员会第三次全体会议，于１９８８年９月２６日至３０日在北京举行

中国共产党第十四次全国代表大会报告 2008年04月07日 江泽民在中国共产党第十四次全国代表大会上的报告

第十四届中央委员会第三次全体会议公报 2008年04月07日 中国共产党第十四届中央委员会第三次全体会议，于１９９３年１１月１１日至１４日在北京举行

中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定 2008年04月07日 中国共产党第十四届中央委员会第三次全体会议１９９３年１１月１４日通过

中国共产党第十五次全国代表大会报告 2008年04月07日 江泽民在中国共产党第十五次全国代表大会上的报告

第十五届中央委员会第三次全体会议公报 2008年04月07日 中国共产党第十五届中央委员会第三次全体会议，于１９９８年１０月１２日至１４日在北京举行

中国共产党第十六次全国代表大会报告 2008年04月07日 江泽民在中国共产党第十六次全国代表大会上的报告

第十六届中央委员会第三次全体会议公报 2008年04月07日 2003年10月14日中国共产党第十六届中央委员会第三次全体会议通过