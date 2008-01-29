2008年10月27日

当注册选民在投票日那天进行投票时，他们选的并非总统候选人本人，而是一群人，即“选举人”。事实上，美国的总统选举并非完全意义上的直选，而是相当于间接选举——根据选民投票确定的“选举人”再投票选出真正的总统。