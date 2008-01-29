按希拉里的规则玩 2008年03月12日 《纽约时报》 新型政治是奥巴马的全部资本。失去这个，他将一无所有

他们必须选择希拉里 2008年03月09日 《泰晤士报》3月6日报道 忘掉奥巴马所有的炫目光芒吧。总统候选人，民主党只有一个选择。

希拉里会是一个强有力的军队统领 2008年02月14日 《纽约时报》2008年1月25日报道 听她谈总统职务、谈她的政策和对美国几大问题的回应，我们折服于她知识的深度、才智的力度，还有，是的，经验的广度

麦凯恩是一剂解药 2008年02月14日 《波士顿环球报》2007年12月15日报道 这位敢于挑战传统的亚利桑那州参议员，对选民说实话、甚至不惜付出不菲的政治代价，从而赢得了名誉

投票给奥巴马就是投给希望 2008年02月14日 《波士顿环球报》2007年12月15日报道 美国需要一个有更广阔视野的总统，了解这个世界的的危险和机遇。伊利诺伊州的参议员奥巴马掌握这种理解力

共和党的政治离婚 2008年02月01日 《新共和》2008年1月31日报道 麦凯恩的出线意味着里根-布什时代的结束