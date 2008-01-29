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个股查询：
 
  • 按希拉里的规则玩
    2008年03月12日
    《纽约时报》
    新型政治是奥巴马的全部资本。失去这个，他将一无所有
     
  • 他们必须选择希拉里
    2008年03月09日
    《泰晤士报》3月6日报道
    忘掉奥巴马所有的炫目光芒吧。总统候选人，民主党只有一个选择。
     
  • 奥巴马能过关吗？
    2008年02月22日
    《经济学人》2月14日报道
    作为总统的奥巴马，而非仅仅是一个“奥巴马现象”，对于美国和世界真正意味着什么？
     
  • 希拉里会是一个强有力的军队统领
    2008年02月14日
    《纽约时报》2008年1月25日报道
    听她谈总统职务、谈她的政策和对美国几大问题的回应，我们折服于她知识的深度、才智的力度，还有，是的，经验的广度
     
  • 为什么支持麦凯恩而不是朱利安尼？
    2008年02月14日
    《纽约时报》2008年1月25日报道
    麦凯恩是共和党人中惟一承诺要结束布什总统那种狭隘、充满怒气的治理风格的
     
  • 麦凯恩是一剂解药
    2008年02月14日
    《波士顿环球报》2007年12月15日报道
    这位敢于挑战传统的亚利桑那州参议员，对选民说实话、甚至不惜付出不菲的政治代价，从而赢得了名誉
     
  • 投票给奥巴马就是投给希望
    2008年02月14日
    《波士顿环球报》2007年12月15日报道
    美国需要一个有更广阔视野的总统，了解这个世界的的危险和机遇。伊利诺伊州的参议员奥巴马掌握这种理解力
     
  • 共和党的政治离婚
    2008年02月01日
    《新共和》2008年1月31日报道
    麦凯恩的出线意味着里根-布什时代的结束
     
  • 奥巴马暂有斩获，但在大州仍落后
    2008年01月29日
    《华尔街日报》2008年1月28日报道
    从种族政治的角度考虑，希拉里的战略要面临的主要问题就是，要在多大程度上依靠她的丈夫克林顿
     
  • 划时代的战斗
    2008年01月29日
    《华尔街日报》2008年1月2日报道
    2008年为两党提供了一个重新思考的机会。现在的问题是，改变成什么？
     
 

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