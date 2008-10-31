华盛顿彩排奥巴马就职典礼 2009年01月12日 《财经》驻华盛顿特约记者 林瑞轩 将成为美国历史上安保最严格的总统就职典礼

美“知华派”专家统领情报系统 2009年01月06日 《财经》驻华盛顿特约记者 林瑞轩 由布莱尔出任情报总监，对奥巴马政府客观评价中国崛起，避免夸大“中国威胁论”，具有正面意义

希拉里参议员遗缺引发纷争 2008年12月25日 《财经》驻纽约特约记者 曾涛 已故总统肯尼迪的幼女、凯洛琳·肯尼迪志在必得；纽约州州长戴维·帕特森则另有盘算

州长“卖官” 奥巴马团队撇清关系 2008年12月24日 《财经》驻华盛顿记者 李增新 过渡班底发布报告澄清，避免卷入“钱权交易”丑闻

感恩节前 美国再出手稳定市场 2008年11月26日 《财经》驻华盛顿记者 黄山 奥巴马任命白宫管理与预算办公室主任；美联储公布8000亿美元救市措施

奥巴马经济班底亮相 2008年11月25日 《财经》驻华盛顿记者 黄山 盖特纳、萨默斯、罗默为“三驾马车”；美国股市再次上扬

美国新财长、国务卿千呼万唤 2008年11月22日 《财经》驻华盛顿记者 黄山 盖特纳与希拉里将分别出任这两个职务

奥巴马任务 2008年11月13日 《财经》记者 黄山 李增新 曹海丽 王欢 特约作者 曾涛 除了使变革真正发生，奥巴马别无选择——但是什么变革呢？

【国际分析】揭开奥巴马“改变”的谜底 2008年11月08日 《财经》特约作者 曾涛 奥巴马和拜登的民主党竞选组合取得了总统、参议院和众议院三项选举的同时胜利，标志着美国的经济、外交政策将做出重大调整

奥巴马“变革”的含义 2008年11月06日 《财经》首席经济学家 沈明高 变革的主要动力是美国民众迫切求变的心理，包括金融安全、经济安全和社会安全。在这些方面能否突破，将决定其能否连任，也会对全球经济产生转折性影响

麦凯恩风度 2008年11月05日 《财经》驻华盛顿特约记者 林瑞轩 承认败选，发表感言，并致电奥巴马表示祝贺

奥巴马当选 2008年11月05日 《财经》驻华盛顿记者 黄山 拿下2004年克里获得所有“蓝州”，并收获弗吉尼亚、俄亥俄等重要“摇摆州”

前瞻奥巴马政府内外政策 2008年11月05日 《财经》特约作者 周琪 国内重启社会福利建设，国外致力于恢复美国软权力，中美关系不会偏离主流

投票日见闻 2008年11月05日 《财经》驻华盛顿记者黄山 曹海丽 李增新 《财经》记者在弗吉尼亚、马里兰和哈佛剑桥等选区采访

保守时代结束 2008年11月04日 《财经》驻华盛顿记者 黄山 无论这场选举的最终胜者是谁，都意味着整个政治平衡的转移

选后人事布局悄然展开 2008年11月02日 《财经》驻华盛顿特约记者 林瑞轩 金融风暴迫使两位候选人均将美国财政部长人选视为重中之重

用不完的钱 2008年11月01日 《财经》驻华盛顿记者 黄山 超强的“吸金”能力，是奥巴马一路领先的重要原因之一

华裔名人看大选 2008年10月31日 《财经》驻华盛顿特约记者 林瑞轩 华人把票投给谁，要看他是否强调对华合作；竞选团队中是否有华人做高层和决策工作；以往是否在参议员位置上帮助过华人

三州定胜负 2008年10月31日 《财经》驻华盛顿记者 黄山 11月4日投票当天，如果看到弗吉尼亚、北卡罗来纳或者佛罗里达任何一州被奥巴马拿下，这场选举就结束了