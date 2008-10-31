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2009年01月12日
《财经》驻华盛顿特约记者 林瑞轩
将成为美国历史上安保最严格的总统就职典礼
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2009年01月06日
《财经》驻华盛顿特约记者 林瑞轩
由布莱尔出任情报总监，对奥巴马政府客观评价中国崛起，避免夸大“中国威胁论”，具有正面意义
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2008年12月25日
《财经》驻纽约特约记者 曾涛
已故总统肯尼迪的幼女、凯洛琳·肯尼迪志在必得；纽约州州长戴维·帕特森则另有盘算
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2008年12月24日
《财经》驻华盛顿记者 李增新
过渡班底发布报告澄清，避免卷入“钱权交易”丑闻
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2008年11月26日
《财经》驻华盛顿记者 黄山
奥巴马任命白宫管理与预算办公室主任；美联储公布8000亿美元救市措施
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2008年11月25日
《财经》驻华盛顿记者 黄山
盖特纳、萨默斯、罗默为“三驾马车”；美国股市再次上扬
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2008年11月22日
《财经》驻华盛顿记者 黄山
盖特纳与希拉里将分别出任这两个职务
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2008年11月13日
《财经》记者 黄山 李增新 曹海丽 王欢 特约作者 曾涛
除了使变革真正发生，奥巴马别无选择——但是什么变革呢？
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2008年11月08日
《财经》特约作者 曾涛
奥巴马和拜登的民主党竞选组合取得了总统、参议院和众议院三项选举的同时胜利，标志着美国的经济、外交政策将做出重大调整
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2008年11月06日
《财经》首席经济学家 沈明高
变革的主要动力是美国民众迫切求变的心理，包括金融安全、经济安全和社会安全。在这些方面能否突破，将决定其能否连任，也会对全球经济产生转折性影响
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2008年11月05日
《财经》驻华盛顿特约记者 林瑞轩
承认败选，发表感言，并致电奥巴马表示祝贺
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2008年11月05日
《财经》驻华盛顿记者 黄山
拿下2004年克里获得所有“蓝州”，并收获弗吉尼亚、俄亥俄等重要“摇摆州”
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2008年11月05日
《财经》特约作者 周琪
国内重启社会福利建设，国外致力于恢复美国软权力，中美关系不会偏离主流
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2008年11月05日
《财经》驻华盛顿记者黄山 曹海丽 李增新
《财经》记者在弗吉尼亚、马里兰和哈佛剑桥等选区采访
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2008年11月04日
《财经》驻华盛顿记者 黄山
无论这场选举的最终胜者是谁，都意味着整个政治平衡的转移
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2008年11月02日
《财经》驻华盛顿特约记者 林瑞轩
金融风暴迫使两位候选人均将美国财政部长人选视为重中之重
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2008年11月01日
《财经》驻华盛顿记者 黄山
超强的“吸金”能力，是奥巴马一路领先的重要原因之一
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2008年10月31日
《财经》驻华盛顿特约记者 林瑞轩
华人把票投给谁，要看他是否强调对华合作；竞选团队中是否有华人做高层和决策工作；以往是否在参议员位置上帮助过华人
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2008年10月31日
《财经》驻华盛顿记者 黄山
11月4日投票当天，如果看到弗吉尼亚、北卡罗来纳或者佛罗里达任何一州被奥巴马拿下，这场选举就结束了
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2008年10月30日
《财经》驻华盛顿记者 黄山
据皮尤（PEW）研究中心统计，68％的年轻选民支持奥巴马，仅有25％的年轻选民支持麦凯恩