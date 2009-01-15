 
财经网首页 > 专题 > 全球金融危机之经济保卫战 > 专家评析
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  • 一季度业绩凸显美国政府救市难题
    2009年04月22日
    政策制定者应当考虑整个宏观形势，至少不要被金融业的形势混淆了视听，从而影响判断
     
  • 日本麻烦缠身 变革希望渺茫
    2009年03月25日
    日本目前的经济问题要比上世纪90年代严重得多，日本民众对于这样糟糕的局面实在应该感到愤愤不平
     
  • 美联储3000亿美元购债意欲何为？
    2009年03月25日
    《财经》特约作者 周星
    此举对中国的影响，关键在于其能否起到增强消费者信心、恢复经济的作用
     
  • 斯蒂格利茨：中国应购买通胀指数化债券
    2009年03月20日
    《财经》记者 胡蛟 王晶
    这位诺奖得主表示，中国政府有理由购买美国国债，但应规避通胀风险，也不要过度依赖于某一种或两种货币资产；乐观情况下，美国经济将于2010年触底反弹
     
  • 花旗盈利了，太阳从西方升起
    2009年03月16日
    王自力
    对花旗即将重返持续获利的康庄大道，多数华尔街分析师持不同意见，甚至怀疑这只是在做白日梦，他们说“潘伟迪若不是乐观主义者，就不叫潘伟迪了”
     
  • 高层变动显示投行寻成长之道
    2009年03月16日
    经过行业动荡调整之后的投行幸存者又开始狂热求索成长之道了
     
  • 警惕经济持续下行 奢谈复苏
    2009年03月11日
    《财经》特约作者 霍伟
    来自国内外的数据均表明，2009年将是中国经济发展最为困难的一年，现在奢谈复苏，是盲目乐观
     
  • 应对压力测试 银行难免“障眼法”
    2009年02月26日
    美国金融监管者打算依赖银行的内部预测。这听起来有些玄，就如同让短跑运动员自己计时一样
     
  • 费尔德斯坦讲货币政策
    2009年02月16日
    《财经》特约作者 陈晋
    一般情况下，货币政策是管理经济的主要工具，货币政策比财经政策更好用，但在这次经济衰退中，仅用货币政策已经不够，财经政策应起主作用
     
  • 警惕“金融孤立主义”
    2009年02月10日
    这是一种没有采取贸易或者关税壁垒的微妙的孤立主义形式。它可能深化全球的经济危机
     
  • 定价，困扰美国新救市计划
    2009年02月06日
    Breakingviews评论认为，目前出现的定价不明的情况，使得政府说服日益不满的国会议员同意新救市计划，变得困难重重
     
  • 救助，尚未使银行业复苏
    2009年02月06日
    在此前银行危机的谷底时，金融机构股价仅约为其每股账面价值的20%；如今，这个比例为40%
     
  • 加强对冲基金监管——有必要，但非首要
    2009年02月03日
    目前为美国金融业设计一套更好的监管框架是首要问题。不应让对冲基金转移了人们对首要问题的关注
     
  • IMF总裁：贸易保护主义将拖慢经济复苏
    2009年02月03日
    《财经》驻华盛顿记者 李增新
    中国仍有财政政策刺激空间，很可能实现8%的增长目标
     
  • 向石油巨头额外征税不明智
    2009年02月02日
    石油企业已显现出长期衰退的迹象，其对国家能源安全起关键作用，奥巴马政府不应向石油巨头额外征税
     
  • 为什么约翰·赛恩是替罪羔羊？
    2009年01月23日
    为了给股东们一个交代，美国银行总裁刘易斯选择了牺牲掉前美林首席执行官约翰·赛恩。但是，刘易斯的麻烦远不止这些
     
  • 美国银行再觅救援 刘易斯应被究责
    2009年01月16日
    美国银行首席执行官肯·刘易斯应该用他的职务，来换取美国政府的救援
     
  • 金融危机新演化路径
    2009年01月16日
    金融风暴将进一步恶化，并从发达市场向新兴市场扩散，中国应立足于防通缩，打一场持久战
     
  • 分拆核心业务才能救治花旗
    2009年01月15日
    Breakingviews评论认为，除非对花旗核心业务进行大规模地分拆，否则病入膏肓的花旗还将继续威胁整个金融体系
     
  • 中国经济三大风险
    2009年01月15日
    龚方雄
    包括政策失误、房地产市场不稳、通货紧缩及与之相关的失业和社会动荡
     
 

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