一季度业绩凸显美国政府救市难题 2009年04月22日 政策制定者应当考虑整个宏观形势，至少不要被金融业的形势混淆了视听，从而影响判断

日本麻烦缠身 变革希望渺茫 2009年03月25日 日本目前的经济问题要比上世纪90年代严重得多，日本民众对于这样糟糕的局面实在应该感到愤愤不平

美联储3000亿美元购债意欲何为？ 2009年03月25日 《财经》特约作者 周星 此举对中国的影响，关键在于其能否起到增强消费者信心、恢复经济的作用

斯蒂格利茨：中国应购买通胀指数化债券 2009年03月20日 《财经》记者 胡蛟 王晶 这位诺奖得主表示，中国政府有理由购买美国国债，但应规避通胀风险，也不要过度依赖于某一种或两种货币资产；乐观情况下，美国经济将于2010年触底反弹

花旗盈利了，太阳从西方升起 2009年03月16日 王自力 对花旗即将重返持续获利的康庄大道，多数华尔街分析师持不同意见，甚至怀疑这只是在做白日梦，他们说“潘伟迪若不是乐观主义者，就不叫潘伟迪了”

高层变动显示投行寻成长之道 2009年03月16日 经过行业动荡调整之后的投行幸存者又开始狂热求索成长之道了

警惕经济持续下行 奢谈复苏 2009年03月11日 《财经》特约作者 霍伟 来自国内外的数据均表明，2009年将是中国经济发展最为困难的一年，现在奢谈复苏，是盲目乐观

费尔德斯坦讲货币政策 2009年02月16日 《财经》特约作者 陈晋 一般情况下，货币政策是管理经济的主要工具，货币政策比财经政策更好用，但在这次经济衰退中，仅用货币政策已经不够，财经政策应起主作用

IMF总裁：贸易保护主义将拖慢经济复苏 2009年02月03日 《财经》驻华盛顿记者 李增新 中国仍有财政政策刺激空间，很可能实现8%的增长目标

向石油巨头额外征税不明智 2009年02月02日 石油企业已显现出长期衰退的迹象，其对国家能源安全起关键作用，奥巴马政府不应向石油巨头额外征税

美国银行再觅救援 刘易斯应被究责 2009年01月16日 美国银行首席执行官肯·刘易斯应该用他的职务，来换取美国政府的救援

金融危机新演化路径 2009年01月16日 金融风暴将进一步恶化，并从发达市场向新兴市场扩散，中国应立足于防通缩，打一场持久战

分拆核心业务才能救治花旗 2009年01月15日 Breakingviews评论认为，除非对花旗核心业务进行大规模地分拆，否则病入膏肓的花旗还将继续威胁整个金融体系