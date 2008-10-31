法国出台260亿欧元经济刺激计划 2008年12月05日 未采取直接减税，“法国式”经济刺激方案着重进行国内经济的结构性调整

俄明年GDP增长较今年或下降一半 2008年12月01日 由于国际油价可能继续在低位徘徊，俄明年GDP增长可能仅为3%至3.5%

中国愿参与世行国际金融公司贸易融资计划 2008年11月18日 《财经》记者 徐可 国际金融公司将扩大对世界66个较贫穷国家的银行所提供贸易融资担保的计划，资金总额将从15亿美元增加到30亿美元

高盛七高管放弃年终奖 2008年11月17日 这七人今年将只领取基本工资——60万美元，在民众的抱怨声下，以期向华尔街同行做出表率

日本滑入经济衰退泥潭 2008年11月17日 《财经》记者 张环宇 净出口成为经济下滑主因。去年的低基数使住宅投资走高意义有限

台湾拟派发消费券刺激内需 2008年11月16日 《财经》记者 徐和谦 年收入120万元新台币的家庭，每户派发1万元新台币消费券

【G20峰会】座位的奥秘 2008年11月16日 《财经》驻华盛顿特约记者 林瑞轩 中国国家主席与巴西总统为何分坐布什两侧

亚太地区并购撤销数大增 2008年11月13日 今年以来亚太地区（不包括日本）撤销的并购案达到388件，涉及金额为754亿美元，其中金额已经超过去年全年水平

白宫就G20峰会吹风 2008年11月13日 《财经》记者 李增新 美副财长称20国不太可能达成统一的财政刺激计划

欧盟向冰岛提供少量资金支持 2008年11月11日 从冰岛目前孤立无援的处境来看，最好的选择或许是加入欧盟

法国财赤将突破欧盟规定上限 2008年11月07日 明年经济增长预测由一个半月前的1%-1.5%调低到0.5%

程守宗：汇率风险企业不可不防 2008年11月04日 《财经》记者 王以超 金融危机带来的汇率巨大波动，也应该给正在走向全球化的中国企业敲响警钟

华尔街华人处逆境 中国公司欲“抄底” 2008年11月03日 《财经》记者 李增新 华尔街华人开始考虑回国就业，国内金融机构乐于接受。但他们对国内薪酬、文化习惯和经济前景等仍有顾虑

俄公布支持实体经济计划 2008年11月02日 对企图将相关资金投入汇市或转移出境的做法，政府将采取严厉措施加以杜绝

普华永道全球总裁：可持续发展比金融危机更重要 2008年10月31日 《财经》记者 于达维 普华永道全球总裁沈德培认为，如何让清洁能源技术以可接受的价格转移到发展中国家，是全世界能否可持续发展的关键问题之一

俄首富率先获得政府援助 2008年10月31日 先救寡头——俄铝成为获得政府贷款担保的首家企业

美国六州长请求联邦政府施救汽车业 2008年10月31日 涉及大量就业人口、众多关联产业的美国汽车制造业亟需救助