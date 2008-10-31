财经网首页 > 专题 > 全球金融危机之经济保卫战 > 次贷故事
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- 2008年12月05日未采取直接减税，“法国式”经济刺激方案着重进行国内经济的结构性调整
- 2008年12月01日南京由市委书记带队，上海由金融工委牵头；杭州、深圳亦有此意
- 2008年12月01日由于国际油价可能继续在低位徘徊，俄明年GDP增长可能仅为3%至3.5%
- 2008年11月18日国际金融公司将扩大对世界66个较贫穷国家的银行所提供贸易融资担保的计划，资金总额将从15亿美元增加到30亿美元
- 2008年11月17日这七人今年将只领取基本工资——60万美元，在民众的抱怨声下，以期向华尔街同行做出表率
- 2008年11月17日净出口成为经济下滑主因。去年的低基数使住宅投资走高意义有限
- 2008年11月16日年收入120万元新台币的家庭，每户派发1万元新台币消费券
- 2008年11月16日中国国家主席与巴西总统为何分坐布什两侧
- 2008年11月13日今年以来亚太地区（不包括日本）撤销的并购案达到388件，涉及金额为754亿美元，其中金额已经超过去年全年水平
- 2008年11月13日美副财长称20国不太可能达成统一的财政刺激计划
- 2008年11月13日明年将是十年来俄经济最为复杂的一年，经济增速或会出现大幅下降
- 2008年11月11日从冰岛目前孤立无援的处境来看，最好的选择或许是加入欧盟
- 2008年11月07日明年经济增长预测由一个半月前的1%-1.5%调低到0.5%
- 2008年11月04日金融危机带来的汇率巨大波动，也应该给正在走向全球化的中国企业敲响警钟
- 2008年11月03日华尔街华人开始考虑回国就业，国内金融机构乐于接受。但他们对国内薪酬、文化习惯和经济前景等仍有顾虑
- 2008年11月02日对企图将相关资金投入汇市或转移出境的做法，政府将采取严厉措施加以杜绝
- 2008年10月31日普华永道全球总裁沈德培认为，如何让清洁能源技术以可接受的价格转移到发展中国家，是全世界能否可持续发展的关键问题之一
- 2008年10月31日先救寡头——俄铝成为获得政府贷款担保的首家企业
- 2008年10月31日涉及大量就业人口、众多关联产业的美国汽车制造业亟需救助
- 2008年10月29日两大汽车公司雷诺和标致雪铁龙通过给员工放大假方式减少四季度产量
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