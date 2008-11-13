布莱尔：权力已经转向东方 2009年03月25日 《财经》记者 李昕 发达国家需要发展中国家更多参与，也愿意让渡一些权力

OECD：危机不应成为放慢改革的理由 2009年03月03日 《财经》记者 张翃 报告警告，政客往往冒险实行一些最终有害经济的政策

牛津商学院长：更多市场欺诈行为将暴露 2009年02月12日 《财经》记者 徐可 他认为实施这些行为的人本意可能不是欺骗，而是为了千方百计地从可能招致亏损的交易中退出

放水勿忘关闸 数量型宽松政策须谨慎 2009年01月09日 数量型宽松政策的有效性和副作用都很不确定，央行和政府都应保证将及时逆转宽松政策，以免导致恶性通胀

美联储发债将给世界添忧 2008年12月11日 美联储发债可能会削弱美联储政策的有效性，甚至会左右美联储的政策，从而给世界金融市场增添更多的风险

当前金融危机下的五大观念误区 2008年12月10日 《财经》特约作者 文远华 金融市场应封闭，投资银行已终结，金融创新应缓行，公司治理无效，中国的银行比西方强，政府干预越多越好……剖析这些观念误区，旨在认清前路

意大利800亿欧元刺激计划出笼 2008年12月01日 《财经》记者 张环宇 经济刺激计划涉及减税、基础设施建设和发放家庭补贴

美联储副主席谈货币政策运用 2008年11月20日 《财经》驻华盛顿记者 黄山 只有满足三个条件，货币当局才可以动用货币政策工具来抑制资产泡沫

保尔森为奥巴马预留“弹药” 2008年11月19日 《财经》驻华盛顿记者 黄山 7000亿美元救助资金的余款将留待下届政府使用

鲁宾、萨默斯、保尔森论剑 2008年11月18日 《财经》驻华盛顿记者 黄山 齐聚《华尔街日报》CEO论坛，谈当前金融形势和财政政策

欧盟拟为成员国预算赤字上限松绑 2008年11月17日 重新审视《稳定与增长公约》的适用性，考虑暂时放开该公约的约束力

姜建清：关注CDS市场风险 2008年11月16日 《财经》实习记者 方会磊 工商银行董事长姜建清如何看美国金融危机

沈联涛：亚洲银行业应回归传统业务 2008年11月16日 《财经》记者 吴莹 中国银监会首席顾问沈联涛认为，本轮危机使得欧美发达国家的银行盈利模式受到严峻挑战，他认为亚洲银行业应回归传统业务

【G20峰会】通过《华盛顿声明》 2008年11月16日 《财经》驻华盛顿记者 黄山 就加强金融市场和监管机制制定五个原则；商定明年4月底前再次举行会议

【G20峰会】布什白宫夜宴 2008年11月15日 《财经》驻华盛顿记者 黄山 驻华盛顿特约记者 林瑞轩 称国际金融峰会有五大目标；各国应抵制保护主义、集团主义和失败主义的倾向

亚当斯：世界金融体系格局必将改变 2008年11月13日 《财经》记者 吴莹 作为布什的重要幕僚之一，亚当斯认为中国等新兴国家在IMF的地位将发生改变；但美元仍将保持强势；中国大规模财政刺激计划正当其时

G20峰会如何历史定位？ 2008年11月13日 《财经》记者 钱亦楠 专家热议峰会能否成为第二次布雷顿森林会议

会计准则，谁说了算？ 2008年11月12日 《财经》记者 宋燕华 G20峰会前，两大会计准则制定机构已感到其权威在金融危机中受到前所未有的挑战，他们不得不竭力捍卫独立性