财经网首页 > 专题 > 全球金融危机之经济保卫战 > 制度反思
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- 2009年03月25日发达国家需要发展中国家更多参与，也愿意让渡一些权力
- 2009年03月03日报告警告，政客往往冒险实行一些最终有害经济的政策
- 2009年02月12日他认为实施这些行为的人本意可能不是欺骗，而是为了千方百计地从可能招致亏损的交易中退出
- 2009年01月09日数量型宽松政策的有效性和副作用都很不确定，央行和政府都应保证将及时逆转宽松政策，以免导致恶性通胀
- 2008年12月11日美联储发债可能会削弱美联储政策的有效性，甚至会左右美联储的政策，从而给世界金融市场增添更多的风险
- 2008年12月10日金融市场应封闭，投资银行已终结，金融创新应缓行，公司治理无效，中国的银行比西方强，政府干预越多越好……剖析这些观念误区，旨在认清前路
- 2008年12月05日中美应加强衍生品、非传统银行机构监管领域的合作
- 2008年12月01日经济刺激计划涉及减税、基础设施建设和发放家庭补贴
- 2008年11月20日只有满足三个条件，货币当局才可以动用货币政策工具来抑制资产泡沫
- 2008年11月19日7000亿美元救助资金的余款将留待下届政府使用
- 2008年11月18日齐聚《华尔街日报》CEO论坛，谈当前金融形势和财政政策
- 2008年11月17日重新审视《稳定与增长公约》的适用性，考虑暂时放开该公约的约束力
- 2008年11月16日工商银行董事长姜建清如何看美国金融危机
- 2008年11月16日中国银监会首席顾问沈联涛认为，本轮危机使得欧美发达国家的银行盈利模式受到严峻挑战，他认为亚洲银行业应回归传统业务
- 2008年11月16日就加强金融市场和监管机制制定五个原则；商定明年4月底前再次举行会议
- 2008年11月15日称国际金融峰会有五大目标；各国应抵制保护主义、集团主义和失败主义的倾向
- 2008年11月13日作为布什的重要幕僚之一，亚当斯认为中国等新兴国家在IMF的地位将发生改变；但美元仍将保持强势；中国大规模财政刺激计划正当其时
- 2008年11月13日专家热议峰会能否成为第二次布雷顿森林会议
- 2008年11月12日G20峰会前，两大会计准则制定机构已感到其权威在金融危机中受到前所未有的挑战，他们不得不竭力捍卫独立性
- 2008年11月11日金融系统应迅速“止血”，采取财政措施刺激经济；应立即加强IMF和其他现有机构，以处理新兴市场的危机；应创造性思考更为长远的金融和货币改革；不要造成新的损害
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