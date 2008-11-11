应对行业低潮 加拿大两大石油公司计划合并 2009年03月25日 《财经》记者 陈竹 加拿大第二大油砂生产商森科已同意以换股方式收购加拿大石油公司，新公司将成为加拿大第一大石油公司

索尼公布高层人事变动 2009年02月28日 《财经》记者 林靖 通过更换高层来重振士气、提高企业凝聚力的做法，正在陷入困境的日本企业中扩展

东亚银行全年纯利同比大减99.1% 2009年02月17日 《财经》驻香港记者 王端 CDO投资亏损和信贷成本上升重挫盈利，内地贷款业务成亮点

私募股权投资正为冒险付出代价 2008年12月11日 阿波罗和赛伯乐在杠杆收购热潮中成了收购机器，而今，它们举步维艰，不得不为其冒险行为付出惨重的代价

花旗预计美元强势不减 2008年12月05日 美国经济可能相对较早恢复，美元仍将保持强势

欧洲三央行接力减息 2008年12月05日 《财经》记者 张翃 英国、欧洲央行利率已达历史最低水平，未来货币政策空间狭窄

投资者舌战股东大会 富通原董事全身而退 2008年12月02日 《财经》记者 王真 富通董事会尽数换人，股东大会再度遭遇小股东的诘责；平安投资损失难获赔偿

金融危机重创日本制造商 2008年11月28日 《财经》记者 林靖 电器公司下调业绩预期，汽车公司减产裁员

摩根大通预计全球经济将于明年下半年回暖 2008年11月26日 《财经》驻香港实习记者 王端 摩根大通看好内地、台湾、泰国及菲律宾的股票市场，对俄罗斯、韩国、印度及印度尼西亚等新兴市场则表示看淡

俄近一半企业开始裁员 2008年11月24日 民调显示，30％的俄罗斯人认为，目前俄经济处于危机当中

四天内股价缩水一半 花旗或被迫出售资产 2008年11月21日 《财经》记者 曹祯 目前花旗面临的选择包括出售其资产管理公司Smith Barney retail brokerage、全球信用卡部门和交易服务部门（transaction-services unit）等，也包括整体出售

美联储或再降息 2008年11月20日 《财经》记者 张环宇 特约记者 王楠 通缩和经济负增长的风险正在上升，美联储有望再度降息

俄罗斯信贷紧缩加剧 2008年11月18日 俄罗斯企业紧张筹备税款，导致17日俄罗斯银行间贷款利率创两年来新高达到22.67%

ING获荷兰政府注资100亿欧元 2008年11月14日 此前ING提交了历史上首份亏损的季度财报

工银亚洲持冰岛银行债券全数撇账 2008年11月13日 《财经》记者 温秀 亏损约为6亿港元；中资银行已密切关注冰岛等国的国家信誉问题

美政府放弃收购金融机构不良资产 2008年11月13日 《财经》驻华盛顿记者 黄山 7000亿美元救市计划将改变用途，由原先拟定的购买银行不良资产转为通过其他方式稳定金融市场

大宗商品价格猛跌 矿业公司IPO遭“冰封” 2008年11月11日 《财经》记者 赵剑飞 矿业公司IPO已经几乎绝迹，业内人士预计矿业公司上市重启将推迟至明年下半年

AIG三季净亏245亿美元 2008年11月11日 《财经》记者 沈乎 美国政府对其的援救计划从850亿美元迅速扩张至超过1500亿美元

惠誉调整新兴市场主权评级 2008年11月11日 中国大陆、中国台湾地区和泰国的主权评级为前景稳定