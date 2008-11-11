财经网首页 > 专题 > 全球金融危机之经济保卫战 > 市场震荡
个股查询：
- 2009年03月25日加拿大第二大油砂生产商森科已同意以换股方式收购加拿大石油公司，新公司将成为加拿大第一大石油公司
- 2009年02月28日通过更换高层来重振士气、提高企业凝聚力的做法，正在陷入困境的日本企业中扩展
- 2009年02月17日CDO投资亏损和信贷成本上升重挫盈利，内地贷款业务成亮点
- 2008年12月11日阿波罗和赛伯乐在杠杆收购热潮中成了收购机器，而今，它们举步维艰，不得不为其冒险行为付出惨重的代价
- 2008年12月05日美国经济可能相对较早恢复，美元仍将保持强势
- 2008年12月05日英国、欧洲央行利率已达历史最低水平，未来货币政策空间狭窄
- 2008年12月02日富通董事会尽数换人，股东大会再度遭遇小股东的诘责；平安投资损失难获赔偿
- 2008年11月28日电器公司下调业绩预期，汽车公司减产裁员
- 2008年11月26日摩根大通看好内地、台湾、泰国及菲律宾的股票市场，对俄罗斯、韩国、印度及印度尼西亚等新兴市场则表示看淡
- 2008年11月24日民调显示，30％的俄罗斯人认为，目前俄经济处于危机当中
- 2008年11月21日目前花旗面临的选择包括出售其资产管理公司Smith Barney retail brokerage、全球信用卡部门和交易服务部门（transaction-services unit）等，也包括整体出售
- 2008年11月20日通缩和经济负增长的风险正在上升，美联储有望再度降息
- 2008年11月18日俄罗斯企业紧张筹备税款，导致17日俄罗斯银行间贷款利率创两年来新高达到22.67%
- 2008年11月14日此前ING提交了历史上首份亏损的季度财报
- 2008年11月13日亏损约为6亿港元；中资银行已密切关注冰岛等国的国家信誉问题
- 2008年11月13日7000亿美元救市计划将改变用途，由原先拟定的购买银行不良资产转为通过其他方式稳定金融市场
- 2008年11月11日矿业公司IPO已经几乎绝迹，业内人士预计矿业公司上市重启将推迟至明年下半年
- 2008年11月11日美国政府对其的援救计划从850亿美元迅速扩张至超过1500亿美元
- 2008年11月11日中国大陆、中国台湾地区和泰国的主权评级为前景稳定
- 2008年11月10日将主要采取减税、扩大基建投资、保持大企业的稳定、加大对中小企业支持力度等举措
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