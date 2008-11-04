财经网首页 > 专题 > 全球金融危机之经济保卫战 > 机构沉浮
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- 2008年12月12日通用汽车（General Motors）和克莱斯勒（Chrysler）面临破产危机
- 2008年12月11日瑞士再保险预计，考虑通胀因素后，在2008年至2013年期间，估计新兴市场的寿险增长幅度将处于7%-10%的范围内，而非寿险的增长幅度将处于3%-8%之间
- 2008年12月09日对中国的冲击“现在无从知晓”
- 2008年12月06日这将使得美国银行超越花旗银行，成为拥有全球规模最大的财富管理业务的金融机构；但自宣布并购方案以来，美国银行股价已跌幅过半
- 2008年12月03日成为其上市以来首次季度亏损，亏损额大幅超过市场普遍预期
- 2008年11月28日报告显示全美有171家银行被FDIC归入“问题银行”之列
- 2008年11月25日美国政府针对花旗的救助计划出台后，燃起竞争对手们对花旗在新兴市场资产的收购兴趣，但花旗回应称并无可能
- 2008年11月24日这一系列拯救措施还包括向花旗追加注资200亿美元、花旗向政府发行价值70亿美元的优先股等
- 2008年11月13日相比欧美其他国家，瑞士金融业受这次金融风暴冲击相对较小，瑞士银行家协会主席认为，这缘于多数瑞士的银行专注于私人银行业务，没有投资于次贷衍生产品
- 2008年11月11日异常紧急情况为美联储提供批准依据，运通等公司将转型为银行控股公司
- 2008年11月07日本月裁员约1290人；根据美国人力资源咨询公司统计，今年1月至9月金融业共裁员11万人
- 2008年11月06日固定收益部门可能会减少40%-45%，投资银行部门减少35%-45%。其他部门奖金也会减少，证券、商业银行业务等部门员工的奖金可能会减少两成左右
- 2008年11月06日截至10月31日，担保中国银行相关债券的CDS价值为3.01亿美元，在1000家最活跃的政府或机构债券的CDS中排第993位
- 2008年11月05日下一步将通过整合使UNBC成为其全资间接持股的子公司
- 2008年11月04日大量任用原雷曼兄弟的人员为地区负责人
- 2008年11月04日瑞银采取了资产负债“瘦身”、融资、减少风险敞口等一系列举措自救，核心资本充足率达到了10.8%
- 2008年11月04日预计在10月至12月的借款将达到5500亿美元
- 2008年11月04日这家新公司名为“英国金融投资有限公司”由政府全资控股并按照商业化操作
- 2008年11月04日法兴第三季度再次减记总共12.1亿欧元，包含雷曼兄弟债券以及次贷相关资产的风险敞口；拟重组资产管理业务应对金融环境挑战
- 2008年11月03日中东富油国在向IMF提供资金的问题上“犹豫不决”
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