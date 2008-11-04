美参议院否决汽车巨头拯救计划 2008年12月12日 通用汽车（General Motors）和克莱斯勒（Chrysler）面临破产危机

瑞士再：保险业需保存资本维持活力 2008年12月11日 《财经》记者 陈慧颖 瑞士再保险预计，考虑通胀因素后，在2008年至2013年期间，估计新兴市场的寿险增长幅度将处于7%-10%的范围内，而非寿险的增长幅度将处于3%-8%之间

索尼将在全球裁员8000人 2008年12月09日 《财经》记者 林靖 对中国的冲击“现在无从知晓”

股东赞成 美国银行并购美林望年底完成 2008年12月06日 《财经》记者 付涛 这将使得美国银行超越花旗银行，成为拥有全球规模最大的财富管理业务的金融机构；但自宣布并购方案以来，美国银行股价已跌幅过半

高盛或现20亿美元季度性亏损 2008年12月03日 成为其上市以来首次季度亏损，亏损额大幅超过市场普遍预期

美存款保险公司准备金堪忧 2008年11月28日 报告显示全美有171家银行被FDIC归入“问题银行”之列

汇丰有意购花旗“合适”资产 2008年11月25日 《财经》记者 吴莹 美国政府针对花旗的救助计划出台后，燃起竞争对手们对花旗在新兴市场资产的收购兴趣，但花旗回应称并无可能

美政府为花旗3060亿美元问题资产作保 2008年11月24日 《财经》记者 曹祯 吴莹 这一系列拯救措施还包括向花旗追加注资200亿美元、花旗向政府发行价值70亿美元的优先股等

瑞士银行何以较少受冲击？ 2008年11月13日 《财经》记者 徐可 相比欧美其他国家，瑞士金融业受这次金融风暴冲击相对较小，瑞士银行家协会主席认为，这缘于多数瑞士的银行专注于私人银行业务，没有投资于次贷衍生产品

运通将获批转为银行控股公司 2008年11月11日 异常紧急情况为美联储提供批准依据，运通等公司将转型为银行控股公司

全球最大共同基金裁员 2008年11月07日 本月裁员约1290人；根据美国人力资源咨询公司统计，今年1月至9月金融业共裁员11万人

华尔街高管年终奖或减七成 2008年11月06日 《财经》记者 曹祯 固定收益部门可能会减少40%-45%，投资银行部门减少35%-45%。其他部门奖金也会减少，证券、商业银行业务等部门员工的奖金可能会减少两成左右

CDS数据披露 中行债券上榜 2008年11月06日 《财经》记者 曹祯 截至10月31日，担保中国银行相关债券的CDS价值为3.01亿美元，在1000家最活跃的政府或机构债券的CDS中排第993位

三菱UFJ收购美国加州联合银行 2008年11月05日 下一步将通过整合使UNBC成为其全资间接持股的子公司

野村控股任命亚太债券部地区负责人 2008年11月04日 《财经》记者 林靖 大量任用原雷曼兄弟的人员为地区负责人

瑞银投行规模减半 2008年11月04日 《财经》记者 王真 瑞银采取了资产负债“瘦身”、融资、减少风险敞口等一系列举措自救，核心资本充足率达到了10.8%

美政府为“救市”赤字攀高 2008年11月04日 预计在10月至12月的借款将达到5500亿美元

英政府成立公司收购银行股份 2008年11月04日 这家新公司名为“英国金融投资有限公司”由政府全资控股并按照商业化操作