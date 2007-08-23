日本野村证券关闭在美次贷业务 2007年10月17日 《财经》记者 林靖 日本最大的证券公司受次贷冲击报出巨亏，亏损总额高达1456亿日元

瑞银第三季度预亏 2007年10月03日 《财经》特约研究员 吴铮 次贷损失令瑞银出现九年来的首次季度亏损，核销坏账34亿美元

评级之痛 2007年10月02日 《财经》特约记者 胜寒 没有公平、中立、透明的评级机构和信用评级结果，企业债券和结构信贷市场就如同建在沙滩上的高楼。评级行业行业路在何方？

格林斯潘：不应一味责难美联储 2007年09月18日 《财经》记者 吴燕 格林斯潘表示，美联储需要降低利率以阻止类似2001年那样的衰退，以及许多经济学家认为的“通缩”危机，一味责难美联储的过失是不对的

英第五大抵押贷款机构遭遇挤兑 2007年09月17日 《财经》记者 环宇 自1997年以来英国央行首度出手直接援助商业银行，但陷入挤兑狂潮的诺森罗克银行尚未恢复，正试图自救

英富商购入7%份 贝尔斯登前景提振 2007年09月11日 《财经》记者 张环宇 约瑟夫·刘易斯以810万股的持股量成为贝尔斯登最大股东。其预期前景有所改善，但仍要等待三季度利润数据发布

为什么美联储一定会降息? 2007年09月09日 《财经》特约记者 胜寒 近忧与远虑、外压和内争之下的必然选择

布什四大措施推出 美次贷危机待解 2007年09月01日 《财经》特约记者 胜寒

次贷风暴余波未平 2007年08月31日 《财经》记者 张环宇 市场目光主要集中在两方面：一方面是能反映房市运行情况的种种数据，另一方面是足以影响美联储是否作出降息决定的数据

受欧美影响港股巨幅收跌 2007年08月29日 《财经》杂志记者 张环宇

美国股市阴云重现 市场归因联储 2007年08月29日 《财经》特约记者 胜寒 道指周二急挫280点，投资者心头阴云重新浮现：到底华尔街在次级按揭的沼泽中还要陷多深？

7月成屋销售数据下降打击美国股市 2007年08月28日 《财经》记者 张环宇 成屋销售数据微降使美三大股指小幅收跌。美国市场对与房市相关的数据开始表现出异乎寻常的敏感和小心

次按风暴波及三大行 2007年08月27日 《财经》记者历志钢 于宁

建行持有10.6亿美元次按资产 2007年08月27日 《财经》实习记者 冯郁青 建行半年报披露利润同比增长超过50%；已上市的中国银行、工商银行、建设银行合计持有美国次级抵押贷款证券总额接近120亿美元

次按风波尚未平息 票据市场面临考验 2007年08月26日 《财经》记者 张环宇 作为美国企业短期融资重要途径的商业票据市场，其市场容量的大幅度下降，无疑昭示着某种风险的存在

联储政策效果有限 美股六日来首次下跌 2007年08月24日 《财经》实习记者 冯郁青

中行、工行披露次按资产 2007年08月24日 《财经》记者 张环宇 历志刚

中信银行否认投资美次级住房抵押业务 2007年08月24日 《财经》记者 周琼

高盛：中国经济将与美国走势脱钩 2007年08月23日 《财经》记者 吴燕