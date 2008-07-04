大洗牌不是“底” 2008年09月15日 《财经》首席经济学家 沈明高 雷曼破产以及美林被收购，标志着美国金融业一次颠覆性的大洗牌，但次贷危机远未近尾声

【财经观察】此救“房”不是彼救“房” 2008年09月15日 胡舒立 美国政府接管房贷两巨头为不得已之下策；中国不存在房地产金融风险向其他金融组织大规模蔓延的迹象

“两房”教训 2008年09月13日 《财经》特约作者 胡祖六 美国政府对于“两房”的接管行动，应该作为金融悲剧成为警示其他国家的负面教训

谢国忠：中国应抢占先机撤出美国债市 2008年07月18日 谢国忠 全球通胀难控，在未来一段时间，持有美国债券可能是最糟糕的投资策略。各国央行还在支撑着美国债券市场，但它们撤离的时候也已到来。中国应该抢占先机，先走一步

警惕三季度次贷风险 2008年06月10日 徐刚 随着大规模浮动利率抵押贷款的第一次利率重置的到来，市场风险有进一步放大的可能

Libor变革路远 2008年06月09日 高占军 在遭到质疑之后，Libor变革并未发生。其很难被替代，但正面临挑战

美国制造业指标略有好转 2008年06月09日 《财经》记者 张环宇 但对于美元来说，仅仅几个月度数据的好转，并不足以证明趋势的转变

当美联储停止减息 2008年05月30日 《财经》记者 张翃 因通胀压力，市场对美联储终止减息已无异议，其他央行也可能考虑调整货币政策方向

美元汇率未到反转时 2008年05月12日 《财经》专栏作家 徐刚 近期美元汇率反弹并不表示反转已开始。市场将在今年底至明年初恢复对美元信心

聚焦巴菲特计划 2008年02月14日 □高占军/文 该计划可行性强，对于缓解债券保险业的危机，稳定市政债市，将发挥重要作用，但债券保险机构的风险并不能因此完全消除

次贷危机不见底 2008年02月04日 《财经》特派记者 陈竹 记者 王长勇 张宇哲 张环宇 没人知道危机的底部在哪里，它以超乎想象的力度和速度袭来，最坏的时候过去没有？

重估次贷危机 2008年01月30日 □高占军/文 债券的看多气氛日益浓烈，市场似乎相信，鉴于当前的国际环境，当局在为经济降温的同时，也会尽量避免调控过度。

如果美国打喷嚏，世界仍会感冒吗？ 2008年01月24日 《财经》特约记者 周岚 彼特森世界经济研究所所长伯格斯登认为，世界经济已经与美国经济脱钩。全球经济绝无进入经济衰退之虞

评级之痛 2007年10月02日 《财经》特约记者 胜寒 发自美国华盛顿 没有公平、中立、透明的评级机构和信用评级结果，企业债券和结构信贷市场就如同建在沙滩上的高楼。评级行业行业路在何方？