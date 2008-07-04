 
财经网首页 > 专题 > 全球金融危机之经济保卫战 > 次级债述评
个股查询：
 
  • 大洗牌不是“底”
    2008年09月15日
    《财经》首席经济学家 沈明高
    雷曼破产以及美林被收购，标志着美国金融业一次颠覆性的大洗牌，但次贷危机远未近尾声
     
  • 【财经观察】此救“房”不是彼救“房”
    2008年09月15日
    胡舒立
    美国政府接管房贷两巨头为不得已之下策；中国不存在房地产金融风险向其他金融组织大规模蔓延的迹象
     
  • “两房”教训
    2008年09月13日
    《财经》特约作者 胡祖六
    美国政府对于“两房”的接管行动，应该作为金融悲剧成为警示其他国家的负面教训
     
  • 穆迪称“双美”危机对亚洲金融影响不大
    2008年07月23日
    理由是“双美”的票据没有违约风险，美元疲软的汇率风险不大，亚洲企业有能力持券观望
     
  • 政府背景帮了“二房”倒忙？
    2008年07月18日
    谢国忠：对房地美和房利美的援助资金，最终来源于新印钞票，这将推高全球通胀
     
  • 次贷遗害到几时？
    2008年07月18日
    麦克唐纳：次贷危机不会导致长期衰退；中国监管刚性已经足够，不应扼杀创新
     
  • 谢国忠：中国应抢占先机撤出美国债市
    2008年07月18日
    谢国忠
    全球通胀难控，在未来一段时间，持有美国债券可能是最糟糕的投资策略。各国央行还在支撑着美国债券市场，但它们撤离的时候也已到来。中国应该抢占先机，先走一步
     
  • 警惕三季度次贷风险
    2008年06月10日
    徐刚
    随着大规模浮动利率抵押贷款的第一次利率重置的到来，市场风险有进一步放大的可能
     
  • Libor变革路远
    2008年06月09日
    高占军
    在遭到质疑之后，Libor变革并未发生。其很难被替代，但正面临挑战
     
  • 美国制造业指标略有好转
    2008年06月09日
    《财经》记者 张环宇
    但对于美元来说，仅仅几个月度数据的好转，并不足以证明趋势的转变
     
  • 当美联储停止减息
    2008年05月30日
    《财经》记者 张翃
    因通胀压力，市场对美联储终止减息已无异议，其他央行也可能考虑调整货币政策方向
     
  • 美国经济还将放缓多久？
    2008年05月26日
    斯诺：美国经济急速放缓，并非经济危机，放缓还需要一两个季度
     
  • 美元汇率未到反转时
    2008年05月12日
    《财经》专栏作家 徐刚
    近期美元汇率反弹并不表示反转已开始。市场将在今年底至明年初恢复对美元信心
     
  • 次贷危机中，中国机遇何在?
    2008年04月24日
    郄永忠：中国面临收购机遇，延揽金融人才机遇
     
  • 聚焦巴菲特计划
    2008年02月14日
    □高占军/文
    该计划可行性强，对于缓解债券保险业的危机，稳定市政债市，将发挥重要作用，但债券保险机构的风险并不能因此完全消除
     
  • 次贷危机不见底
    2008年02月04日
    《财经》特派记者 陈竹 记者 王长勇 张宇哲 张环宇
    没人知道危机的底部在哪里，它以超乎想象的力度和速度袭来，最坏的时候过去没有？
     
  • 重估次贷危机
    2008年01月30日
    □高占军/文
    债券的看多气氛日益浓烈，市场似乎相信，鉴于当前的国际环境，当局在为经济降温的同时，也会尽量避免调控过度。
     
  • 如果美国打喷嚏，世界仍会感冒吗？
    2008年01月24日
    《财经》特约记者 周岚
    彼特森世界经济研究所所长伯格斯登认为，世界经济已经与美国经济脱钩。全球经济绝无进入经济衰退之虞
     
  • 评级之痛
    2007年10月02日
    《财经》特约记者 胜寒 发自美国华盛顿
    没有公平、中立、透明的评级机构和信用评级结果，企业债券和结构信贷市场就如同建在沙滩上的高楼。评级行业行业路在何方？
     
  • 为什么美联储一定会降息?
    2007年09月09日
    《财经》特约记者 胜寒 发自美国华盛顿
    随着9月18日美联储例会的日渐临近，美联储是否降息日益成为全球金融市场关注的焦点。事实上，在近忧远虑的纷挠下，在外压内争的交困中，伯南克领导下的美联储实际上已无其他选择。降息既是货币政策的理性抉择，更是各方利益博弈的必然结果
     
 

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