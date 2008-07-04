财经网首页 > 专题 > 全球金融危机之经济保卫战 > 次级债述评
个股查询：
- 2008年09月15日雷曼破产以及美林被收购，标志着美国金融业一次颠覆性的大洗牌，但次贷危机远未近尾声
- 2008年09月15日美国政府接管房贷两巨头为不得已之下策；中国不存在房地产金融风险向其他金融组织大规模蔓延的迹象
- 2008年09月13日美国政府对于“两房”的接管行动，应该作为金融悲剧成为警示其他国家的负面教训
- 2008年07月23日理由是“双美”的票据没有违约风险，美元疲软的汇率风险不大，亚洲企业有能力持券观望
- 2008年07月18日谢国忠：对房地美和房利美的援助资金，最终来源于新印钞票，这将推高全球通胀
- 2008年07月18日麦克唐纳：次贷危机不会导致长期衰退；中国监管刚性已经足够，不应扼杀创新
- 2008年07月18日全球通胀难控，在未来一段时间，持有美国债券可能是最糟糕的投资策略。各国央行还在支撑着美国债券市场，但它们撤离的时候也已到来。中国应该抢占先机，先走一步
- 2008年06月10日随着大规模浮动利率抵押贷款的第一次利率重置的到来，市场风险有进一步放大的可能
- 2008年06月09日在遭到质疑之后，Libor变革并未发生。其很难被替代，但正面临挑战
- 2008年06月09日但对于美元来说，仅仅几个月度数据的好转，并不足以证明趋势的转变
- 2008年05月30日因通胀压力，市场对美联储终止减息已无异议，其他央行也可能考虑调整货币政策方向
- 2008年05月26日斯诺：美国经济急速放缓，并非经济危机，放缓还需要一两个季度
- 2008年05月12日近期美元汇率反弹并不表示反转已开始。市场将在今年底至明年初恢复对美元信心
- 2008年04月24日郄永忠：中国面临收购机遇，延揽金融人才机遇
- 2008年02月14日该计划可行性强，对于缓解债券保险业的危机，稳定市政债市，将发挥重要作用，但债券保险机构的风险并不能因此完全消除
- 2008年02月04日没人知道危机的底部在哪里，它以超乎想象的力度和速度袭来，最坏的时候过去没有？
- 2008年01月30日债券的看多气氛日益浓烈，市场似乎相信，鉴于当前的国际环境，当局在为经济降温的同时，也会尽量避免调控过度。
- 2008年01月24日彼特森世界经济研究所所长伯格斯登认为，世界经济已经与美国经济脱钩。全球经济绝无进入经济衰退之虞
- 2007年10月02日没有公平、中立、透明的评级机构和信用评级结果，企业债券和结构信贷市场就如同建在沙滩上的高楼。评级行业行业路在何方？
- 2007年09月09日随着9月18日美联储例会的日渐临近，美联储是否降息日益成为全球金融市场关注的焦点。事实上，在近忧远虑的纷挠下，在外压内争的交困中，伯南克领导下的美联储实际上已无其他选择。降息既是货币政策的理性抉择，更是各方利益博弈的必然结果
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