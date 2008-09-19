西班牙强烈要求 G20或将扩容 2008年11月04日 《财经》记者 王欢 巴罗佐对邀请西班牙加入华盛顿峰会作出了口头承诺，本周五欧盟非正式首脑峰会上将就此问题作出欧盟内部的正式决定

谢国忠：苦捱“核冬天” 2008年10月10日 《财经》特约作者 谢国忠 比降息更激进的货币政策或将出台，但不会改变经济衰退的趋势；衰退之后，全球经济也不会很快提速

苏格兰皇家银行深陷危机 中行密切关注 2008年10月08日 《财经》徐可 温秀 RBS面临“国有化”；中行称与RBS除战略合作外的交易目前一切正常，但已放缓对欧投资

美众院通过修订版金融救援计划 2008年10月04日 《财经》驻华盛顿记者 黄山 继参议院通过修订版的7000亿美元金融救援计划后，众议院第二次就该计划进行表决，并通过了修订版计划。但市场并没有出现大幅度反弹

美7000亿援助方案遭众院否决 2008年09月30日 《财经》驻华盛顿记者 黄山 众院共和党人给美国大萧条以来规模最大的援助计划以迄今最大打击

美金融救援计划波折不断 2008年09月27日 《财经》驻华盛顿记者 黄山 7000亿美元的金融援助计划，其牵涉面之大，已经影响到硝烟弥漫的总统选战

美财政部副部长谈救援计划 2008年09月26日 《财经》驻华盛顿记者 黄山 麦克米克告诉《财经》记者，所有的救援步骤都需要遵循两个原则：一是保证金融体系稳定，二是加强市场规范

美7000亿救援计划国会受阻 2008年09月24日 《财经》驻华盛顿记者 陈竹 参院银行委员会主席Christopher J. Dodd说，他不能容忍华尔街上的肇事者撑着金色的降落伞溜了，而把巨大的账单丢给普通纳税者

大摩高盛变身银行控股公司 2008年09月22日 《财经》记者 曹祯 吴莹 大摩和高盛不仅可以吸收公众存款，还可以使用美联储银行贴现窗口进行融资，流动性危机大大减小

美国“最后一搏” 2008年09月21日 《财经》首席经济学家 沈明高 7000亿美元干预案是美国政府应对次贷危机的最后决战。但此举可能使得国际油价和其他大宗商品的价格保持高位震荡，抵消全球特别是新兴市场经济反通胀努力的效果

美7000亿救援计划曝光 2008年09月21日 《财经》记者 吴莹 财政部长有权购买、管理、出售与处置相关房贷资产，需定期上报国会

美国7000亿救援计划提交国会 2008年09月21日 《财经》驻华盛顿记者 陈竹 美国财政部将动用7000亿美元纳税人资金购买和出售按揭债券，而义务仅为定期向国会汇报。这一数字相当于美国在伊拉克战争上的开支总额

美股开盘大涨 金融股狂飙 2008年09月20日 《财经》实习记者 张曼 市场对美国政府竭尽全力“救市”目前信心充足，并预期更为全面而彻底的挽救计划将会陆续出台，更多金融机构的倒闭风险瞬时化解

美政府急寻援救新招 2008年09月19日 《财经》实习记者 张翃 政府或将成立资产管理公司，处置金融机构那些流动性很差的资产

摩根士丹利濒临危机 2008年09月19日 《财经》记者 吴莹 标志着市场对摩根士丹利信心的CDS，不理该公司三季度较为正面的业绩，价格持续飙升超过1000个基点，公司股价持续暴跌，正积极寻求自救、稳定市场信心

中资银行表外持有巨额雷曼资产 2008年09月18日 《财经》记者 于宁 温秀 已发布公告的五家中资上市银行自有约5亿美元雷曼相关资产，但整个中资银行体系包含衍生品名义本金、QDII理财产品在内按全口径统计的数字则达数十亿美元