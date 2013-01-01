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黄益平
黄益平
黄益平简介：北京大学国家发展研究院教授，澳大利亚国立大学CRAWFORD经济与政府学院教授
黄益平最新文章
破解汇率政策僵局
改革的方向是最终要走向完善的市场经济，这其中就包括市场决定的汇率机制
[阅读全文]
黄益平以往文章
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央行应当干预资产市场
2009年08月03日
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不要成为格林斯潘第二
2009年07月13日
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经济发展的终极目标
2009年06月30日
·
罗斯福新政的启示
2009年01月13日
·
“亚洲共识”的三大问题
2009年01月04日
·
增长低于8%，天塌不下来
2008年12月04日
·
重视新兴市场的金融风险
2008年11月03日
·
避免过度悲观
2008年10月17日
·
“后奥运”经济挑战
2008年08月19日
·
中国经济：滑坡的风险
2008年07月16日
·
虚张声势的强美元政策
2008年07月02日
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中国经济：必须调整油价
2008年06月18日
·
以增加内需缓解通胀
2008年06月04日
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中国经济：呼唤积极的财政政策
2008年05月21日
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勿误读次贷危机教训
2008年05月07日
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升值可能驶入慢车道
2008年04月23日
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解读食品价格走势
2008年04月10日
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亚洲会否爆发新的金融危机？
2008年03月27日
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不宜以升值抑通胀
2008年02月26日
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2007年10月10日
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水落石出的中国房市
孙明春
中国的房地产市场正面临一个两年左右的下调过程，但调整幅度不会很深，更不会出现崩溃，也不会引发美国式的“次贷危机”
[阅读全文]
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